Обозреватель Advance предостерёг Хорватию от участия в миссии ЕС по обучению украинских солдат
Автор статьи подчеркнул, что Евросоюз заявил целью обучения подготовку 15 тыс. военнослужащих ВСУ в «разных странах.»
«А что это будут за «разные страны»? По возможности те, которых, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь чёрную работу ради интересов Евросоюза», — указал Марьянович.
По мнению обозревателя, Хорватия как раз относится к таким странам. Он выразил уверенность, что стране придётся одной из первых «подвергать себя опасности».
17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.
Аналогичной позиции придерживается и президент Хорватии Зоран Миланович.