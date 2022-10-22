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Обозреватель Advance предостерёг Хорватию от участия в миссии ЕС по обучению украинских солдат

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Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович выразил уверенность, что если Хорватия примет участие в миссии Евросоюза по обучению украинских солдат, то она окажется втянутой в конфликт, поэтому стране стоит придерживаться позиции Австрии и Венгрии, отказавшихся от участия в миссии.

Автор статьи подчеркнул, что Евросоюз заявил целью обучения подготовку 15 тыс. военнослужащих ВСУ в «разных странах.»

«А что это будут за «разные страны»? По возможности те, которых, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь чёрную работу ради интересов Евросоюза», — указал Марьянович.

По мнению обозревателя, Хорватия как раз относится к таким странам. Он выразил уверенность, что стране придётся одной из первых «подвергать себя опасности».

17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.

Аналогичной позиции придерживается и президент Хорватии Зоран Миланович.

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