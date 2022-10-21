Постпред России в Женеве: США пытаются не допустить мирных переговоров России и Украины
По его словам, власти США убедили киевский режим в том, что Украина может победить Россию на поле боя.
«Бессмысленных смертей будет всё больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал Гатилов в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».
Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, поставками оружия на Украину Запад приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.