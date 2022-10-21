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Постпред России в Женеве: США пытаются не допустить мирных переговоров России и Украины

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Вашингтон пытается не допустить мирных переговоров Москвы и Киева, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, власти США убедили киевский режим в том, что Украина может победить Россию на поле боя.

«Бессмысленных смертей будет всё больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал Гатилов в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, поставками оружия на Украину Запад приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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