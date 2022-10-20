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Захарова: Запад приближается к опасной черте столкновения с Россией

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Поставками оружия на Украину Запад приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Страны НАТО... продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные... тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — заявила Захарова в ходе брифинга.

По её словам, суммарная военная помощь Запада Украине составила $42,3 млрд, большая часть из которой приходится на США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.

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