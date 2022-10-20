Захарова: Запад приближается к опасной черте столкновения с Россией
«Страны НАТО... продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные... тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — заявила Захарова в ходе брифинга.
По её словам, суммарная военная помощь Запада Украине составила $42,3 млрд, большая часть из которой приходится на США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».
Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.