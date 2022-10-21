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Вучич: Сербия поддержит антироссийские санкции только в случае экзистенциональной угрозы

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Белград не поддержит санкции в отношении России, пока не возникнет экзистенциональная угроза для Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Пока нет экзистенциональной угрозы для Сербии, для ее граждан, не станем (вводить антироссийские санкции. — RT), будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности», — приводит РИА Новости его слова в эфире TV Prva.

Вучич пояснил, что в случае изменения ситуации выступит с обращением к гражданам Сербии.

«Спрашиваете меня — настал ли этот момент, думаю, что нет. Горжусь тем, что мы 240 дней проводим самостоятельную политику», — заключил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Вучич заявлял, что Белград не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

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