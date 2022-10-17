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«Коммерсант»: Запад усилил давление на Сербию из-за неприсоединения к санкциям ЕС

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Страны Запада потребовали Сербию присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, усилив давление через перспективу евроинтеграции.

Как сообщает «Коммерсант», главным аргументом стал тот факт, что среди кандидатов на интеграцию в ЕС Сербия стала единственной страной, которая отказалась поддержать рестрикции.

«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии (в ЕС. — RT) должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России», — приводит издание официальное обращение комитета Европарламента по иностранным делам.

Соответствующие условия были объявлены после опубликования отчёта ЕК за 2022 год о переговорах с Белградом, из которого следует «значительное падение» с 64% до 45% уровня согласованности внешней политики государства с курсом ЕС.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

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