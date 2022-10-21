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В Белом доме заявили, что поставками БПЛА России Иран участвует в конфликте на Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что якобы поставками беспилотников России Иран участвует в конфликте на Украине.

«Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно — путём поставок вооружений», — цитирует его РИА Новости.

Кирби заявил, что Россия якобы получила от Ирана «десятки беспилотников» и «российские военные уже применяют» эти БПЛА.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.

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