В ЕП поинтересовались мнением Еврокомиссии о ЧП на «Северных потоках»

Шведский европарламентарий Петер Лундгрен обратился к Европейской комиссии с вопросом, как там оценивают взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В частности, он поинтересовался, как в ЕК относятся к сообщениям о том, что произошедшее могло стать результатом диверсии. С тезисами Лундгрена по этому вопросу ознакомился RT.

В своём обращении депутат отметил, что 6 октября на сайте Службы госбезопасности Швеции были опубликованы материалы, посвящённые ЧП на газопроводах и причинённому в результате ущербу.

«Ознакомлены ли в Еврокомиссии с этими... статьями? Если да, то как в ней оценивают выявленные факты и расследования и насколько, по её мнению, вероятно, что взрывы явились результатом диверсии или технического дефекта?» — спросил Лундгрен.

Политик также поинтересовался, можно ли говорить о нарушении каких-либо международных актов, например Конвенции ООН по морскому праву, в случае если имели место «преднамеренные действия группы лиц или государства».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы могли быть вызваны саботажем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что российские специалисты ещё до этих промежуточных результатов расследования сообщили, что инцидент связан с саботажем, диверсией. Он также выразил сожаление, что Москву не допускают к участию в расследовании.