Захарова: Швеция демонстративно саботирует диалог с Россией по «Северным потокам»

Швеция демонстративно саботирует диалог с Россией по вопросу аварий на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», поскольку Стокгольму есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Правительство Швеции демонстративно саботирует конструктивный диалог с российской стороной в столь важном для европейской безопасности вопросе. А почему? Потому что есть что скрывать», — приводит ТАСС слова Захаровой в ходе брифинга.

Она отметила, что власти Швеции не стали рассматривать предложение Москвы о проведении совместного расследования инцидента.

«Они просто ограничились формальной отпиской о том, что расследование находится в исключительной компетенции прокуратуры Швеции, которая «независима в принятии своих решений», — подчеркнула Захарова.

Ранее, по данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы на «Северных потоках» могли быть вызваны саботажем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил по этому поводу, что российские специалисты ещё до результатов расследования Запада заявляли, что инцидент связан с саботажем, диверсией. Он также выразил сожаление, что Россию не допускают к участию в расследовании.