WSJ: следователи установили, что взрывы на «Северных потоках» могли быть вызваны саботажем

Следователи из ФРГ не смогли установить причастных к аварии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но допускают, что ЧП может быть вызвано саботажем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Следователи не смогли установить причастных к аварии», — говорится в материале.

Отмечается, что некоторые немецкие официальные лица исходят из того, что к инциденту причастна Россия.

Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».