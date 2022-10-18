WSJ: следователи установили, что взрывы на «Северных потоках» могли быть вызваны саботажем
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«Следователи не смогли установить причастных к аварии», — говорится в материале.
Отмечается, что некоторые немецкие официальные лица исходят из того, что к инциденту причастна Россия.
Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».