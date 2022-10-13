Песков: Европе ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках»

Европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Выбытие из эксплуатации структуры «Северных потоков» за исключением одной оставшейся живой нитки второго «Северного потока», конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам ещё это предстоит понять», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался о сроках восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».