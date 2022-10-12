Глава «Газпрома» Миллер высказался о сроках восстановления «Северных потоков»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался о сроках восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, к техническому восстановлению газопроводов можно приступать после решения санкционных, экономических и юридических вопросов.

«Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.