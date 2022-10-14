Der Spiegel: Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream
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- © Danish Defense Ministry/XinHua
По данным Der Spiegel со ссылкой на источники, Стокгольм отказался от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов.
«Швеция обосновала отказ (поделиться результатами своего расследования. — RT) тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами», — говорится в сообщении.
26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».