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Der Spiegel: Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream

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В Швеции отказались поделиться с Данией и ФРГ результатами собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Der Spiegel: Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream
  • globallookpress.com
  • © Danish Defense Ministry/XinHua

По данным Der Spiegel со ссылкой на источники, Стокгольм отказался от создания международной совместной следственной группы по расследованию инцидентов.

«Швеция обосновала отказ (поделиться результатами своего расследования. — RT) тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами», — говорится в сообщении.

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».

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