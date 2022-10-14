ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»
- AFP
- © Handout / SWEDISH COAST GUARD
Об этом сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах.
«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несёт ответственность за это. Но этого всё-таки не произойдёт», — говорится в материале.
Уточняется, что сначала группу покинула Швеция, а после и Дания.
Ранее сообщалось, что полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке».
26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».