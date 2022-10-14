ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждая страна будет вести своё собственное расследование.

Об этом сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несёт ответственность за это. Но этого всё-таки не произойдёт», — говорится в материале.

Уточняется, что сначала группу покинула Швеция, а после и Дания.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке».

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».