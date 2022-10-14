Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке»

Представитель МВД Германии Соня Кок заявила, что федеральная полиция Германии завершила следственные действия на месте ЧП на газопроводе «Северный поток».

«Федеральная полиция завершила мероприятия по осмотру», — цитирует её ТАСС.

По её словам, полученные результаты будут переданы совместной следственной группе Германии, Дании и Швеции и приобщены к расследованию Генпрокуратуры ФРГ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».