Россия заявила демарш ФРГ, Дании и Швеции по вопросу расследования ЧП на «Северных потоках»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что послы указанных стран в последние дни были вызваны в МИД России.
Дипломатам высказали недоумение российской стороны из-за отсутствия официальной реакции на обращение, направленное 5 октября премьер-министром России Михаилом Мишустиным руководству этих стран о привлечении российских представителей к расследованию диверсий на трубопроводах.
«При этом появляется информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании», — заявили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что если российских экспертов не допустят к текущим следственным действиям, то в Москве будут «исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».
«Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нём не будут участвовать российские специалисты», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.