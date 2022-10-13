Россия заявила демарш ФРГ, Дании и Швеции по вопросу расследования ЧП на «Северных потоках»

МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что послы указанных стран в последние дни были вызваны в МИД России.

Дипломатам высказали недоумение российской стороны из-за отсутствия официальной реакции на обращение, направленное 5 октября премьер-министром России Михаилом Мишустиным руководству этих стран о привлечении российских представителей к расследованию диверсий на трубопроводах.

«При этом появляется информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании», — заявили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что если российских экспертов не допустят к текущим следственным действиям, то в Москве будут «исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».

«Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нём не будут участвовать российские специалисты», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.