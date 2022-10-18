Полиция Дании сообщила, что «Северные потоки» были повреждены мощными взрывами

В полиции Дании по результатам расследования заявили, что ущерб на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был вызван мощными взрывами.

«Расследование подтвердило, что газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании нанесён значительный ущерб, который был вызван мощными взрывами», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что расследование инцидентов провела следственная группа полиции Дании и Норвегии.

Как ранее сообщали журналисты Der Spiegel, Швеция не поделилась с ФРГ и Данией результатами расследования по Nord Stream. В Стокгольме обосновали это тем, что гриф секретности его результатов был слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».