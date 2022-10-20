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Медведев прокомментировал обвинения в использовании Россией голода в качестве оружия

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения в использовании Россией голода в качестве оружия.
Медведев прокомментировал обвинения в использовании Россией голода в качестве оружия
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок встали «на грязную дорогу упрёков» в адрес России по поводу «использования голода и энергетики в ходе конфликта».

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своём государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — написал Медведев в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

Как отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, продление черноморской инициативы по экспорту зерна будет зависеть от её практических результатов для России.

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