Полянский прокомментировал возможное продление зерновой сделки

Продление черноморской инициативы по экспорту зерна будет зависеть от её практических результатов для России, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы будем смотреть на практические результаты, а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в Москве пока «не убеждены» в необходимости продления инициативы. Он подчеркнул, что главным вопросом остаётся экспорт российских удобрений и продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber сообщил, что Анкара получила гарантии от Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.