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Полянский прокомментировал возможное продление зерновой сделки

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Продление черноморской инициативы по экспорту зерна будет зависеть от её практических результатов для России, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы будем смотреть на практические результаты, а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в Москве пока «не убеждены» в необходимости продления инициативы. Он подчеркнул, что главным вопросом остаётся экспорт российских удобрений и продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber сообщил, что Анкара получила гарантии от Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки.

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