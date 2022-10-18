В Турции заявили, что США дали гарантии выхода российского зерна на рынки
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«В беседах с нашими американскими партнёрами, в частности с моим коллегой (советником президента США по национальной безопасности Джейком. — RT) Салливаном, говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Турция не получила чёткого ответа от Москвы по продлению сделки.
Калын также рассказал, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.
Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие 16 октября в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.