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Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов валютных резервов России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил западные страны в краже сотен миллиардов долларов российских валютных резервов.

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — передаёт слова премьера РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные страны стремятся нанести ущерб России санкциями, однако они «бьют по ним самим». Так, по словам Мишустина, Запад уже сталкивается с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией.

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

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