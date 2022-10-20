Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов валютных резервов России

Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил западные страны в краже сотен миллиардов долларов российских валютных резервов.

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — передаёт слова премьера РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные страны стремятся нанести ущерб России санкциями, однако они «бьют по ним самим». Так, по словам Мишустина, Запад уже сталкивается с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией.

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.