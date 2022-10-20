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Илон Маск назвал завышенными учётные ставки ФРС США

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Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал действия ФРС США из-за завышения текущих учётных ставок.

«ФРС повышает учётные ставки больше, чем следовало. Я думаю, в конечном счёте они это поймут и снова опустят ставки», — цитирует бизнесмена CNBC.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.

Замглавы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов выразил уверенность, что данное решение Маска было принято под давлением.

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