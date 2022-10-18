В Словакии сообщили об участии украинских солдат в серии военных учений

Около 200 украинских военнослужащих принимают участие в учениях European Shield в Словакии, заявил пресс-секретарь словацких ВС Штефан Земанович.

«Учения были одобрены правительством, в мандате говорится о привлечении 900 участников, из которых около 200 являются украинскими военнослужащими», — приводит его слова газета Pravda.

17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.

Аналогичной позиции придерживается и президент Хорватии Зоран Миланович.