В Словакии сообщили об участии украинских солдат в серии военных учений
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«Учения были одобрены правительством, в мандате говорится о привлечении 900 участников, из которых около 200 являются украинскими военнослужащими», — приводит его слова газета Pravda.
17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.
Аналогичной позиции придерживается и президент Хорватии Зоран Миланович.