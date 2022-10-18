В США заявили о планах обеспечить Украине сильную позицию к началу переговоров с Россией
- РИА Новости
Она напомнила, что в Вашингтоне предоставляют Киеву максимальную поддержку в экономическом, военном и гуманитарном секторе.
«Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — цитирует Донфрид РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в интервью американской телекомпании NBC заявил о возможности урегулирования украинского конфликта в течение недели при условии, что Соединённые Штаты и Великобритания сядут за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.
По словам Лукашенко, Зеленскому запретили вести переговоры о прекращении конфликта.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».