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В США заявили о планах обеспечить Украине сильную позицию к началу переговоров с Россией

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В Вашингтоне намерены обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой, заявила замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
В США заявили о планах обеспечить Украине сильную позицию к началу переговоров с Россией
  • РИА Новости

Она напомнила, что в Вашингтоне предоставляют Киеву максимальную поддержку в экономическом, военном и гуманитарном секторе.

«Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — цитирует Донфрид РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в интервью американской телекомпании NBC заявил о возможности урегулирования украинского конфликта в течение недели при условии, что Соединённые Штаты и Великобритания сядут за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

По словам Лукашенко, Зеленскому запретили вести переговоры о прекращении конфликта.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

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