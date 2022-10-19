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В ЕП выразили опасения по поводу безопасности подводных кабелей после ЧП на «Северных потоках»

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Юлия Гуреева
Член Европейского парламента от Греции Эва Каили обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после аварий на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2». В частности, её интересует, какие меры принимаются для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном. С письмом евродепутата ознакомился RT.
В ЕП выразили опасения по поводу безопасности подводных кабелей после ЧП на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Danish Defense Ministry/XinHua

В своём письме Каили напомнила, что расследования, проведённые Данией и Швецией на месте ЧП на «Северных потоках», показывают, что атака на газовые сети была преднамеренной. 

В связи с этим, по мнению политика, существуют опасения насчёт безопасности и целостности подводной инфраструктуры, «имеющей критическую важность для экономики и общества Европы». В частности, это касается 16 коммуникационных кабелей, проходящих по дну Атлантического океана, которые соединяют США с несколькими странами Евросоюза. 

«Эти кабели обеспечивают передачу огромных объёмов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день», — отметила парламентарий.  

Евродепутат обратилась к Боррелю с просьбой пояснить, принимала ли Еврокомиссия какие-либо меры по защите процессов передачи данных под водой и сотрудничает ли ЕК по этим вопросам с международными союзниками, в том числе с НАТО. 

Ранее, по данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы на «Северных потоках» могли быть вызваны саботажем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил по этому поводу, что российские специалисты ещё до результатов расследования Запада заявляли, что инцидент связан с саботажем, диверсией. Он также выразил сожаление, что Россию не допускают к участию в расследовании.

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