В ЕП выразили опасения по поводу безопасности подводных кабелей после ЧП на «Северных потоках»

Член Европейского парламента от Греции Эва Каили обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после аварий на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2». В частности, её интересует, какие меры принимаются для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном. С письмом евродепутата ознакомился RT.

В своём письме Каили напомнила, что расследования, проведённые Данией и Швецией на месте ЧП на «Северных потоках», показывают, что атака на газовые сети была преднамеренной.

В связи с этим, по мнению политика, существуют опасения насчёт безопасности и целостности подводной инфраструктуры, «имеющей критическую важность для экономики и общества Европы». В частности, это касается 16 коммуникационных кабелей, проходящих по дну Атлантического океана, которые соединяют США с несколькими странами Евросоюза.

«Эти кабели обеспечивают передачу огромных объёмов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день», — отметила парламентарий.

Евродепутат обратилась к Боррелю с просьбой пояснить, принимала ли Еврокомиссия какие-либо меры по защите процессов передачи данных под водой и сотрудничает ли ЕК по этим вопросам с международными союзниками, в том числе с НАТО.

Ранее, по данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы на «Северных потоках» могли быть вызваны саботажем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил по этому поводу, что российские специалисты ещё до результатов расследования Запада заявляли, что инцидент связан с саботажем, диверсией. Он также выразил сожаление, что Россию не допускают к участию в расследовании.