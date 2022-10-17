Среди лидеров и населения западных стран широкую популярность постепенно приобретают идеи президента России Владимира Путина,.

«В конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединённых Штатов до большей части Европы», — говорится в материале The Washington Post.

Речь идёт о выступлении главы государства в Кремле 30 сентября, в рамках которого он заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии и наступления периода фундаментальных революционных трансформаций. Путин подчеркнул, что страны Запада отстаивают мир, основанный на правилах, однако на деле это лишь двойные стандарты.

Президент России также упрекнул США в попытках сломить государство и назвал политическими мазохистами тех, кто готов жить по правилам западного мира.

«В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели. И дело не только в политике: мы видим рост ценности технократов, таких как Илон Маск, как тех, кто решает проблемы и выполняет свою работу», — заявил в беседе с The Washington Post профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев.

Как заявлял российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.