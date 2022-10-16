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Салливан заявил, что ответ США на ядерный удар по Украине не будет зависеть от масштаба

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Ответ Соединённых Штатов в случае применения ядерного оружия на Украине не будет зависеть от его масштаба. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что ответ США на ядерный удар по Украине не будет зависеть от масштаба
  • Gettyimages.ru

Ведущая CNN задала вопрос, будет ли отличаться реакция Вашингтона, если ядерный удар по Украине будет носить тактический, а не более крупный характер.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сообщил Салливан.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Вместе с этим в Белом доме рассказали, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД России подчеркнули, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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