Салливан заявил, что ответ США на ядерный удар по Украине не будет зависеть от масштаба
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Ведущая CNN задала вопрос, будет ли отличаться реакция Вашингтона, если ядерный удар по Украине будет носить тактический, а не более крупный характер.
«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сообщил Салливан.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
Вместе с этим в Белом доме рассказали, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД России подчеркнули, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.