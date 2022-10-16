В США заявили, что Байден не планирует встречу с принцем Саудовской Аравии на саммите G20
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«У него нет планов по встрече с наследным принцем на саммите G20», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в Белом доме сообщили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.
Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.