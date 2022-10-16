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В США заявили, что Байден не планирует встречу с принцем Саудовской Аравии на саммите G20

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Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе саммита «группы двадцати» (G20). Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США заявили, что Байден не планирует встречу с принцем Саудовской Аравии на саммите G20
  • Gettyimages.ru

«У него нет планов по встрече с наследным принцем на саммите G20», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Белом доме сообщили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.

Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.

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