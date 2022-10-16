Bloomberg: посол КНР и глава военного комитета НАТО поспорили из-за ситуации на Украине
«Китай не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», — цитирует Bloomberg западного военачальника.
Китайский дипломат назвал соответствующее заявление высокомерным.
В ответ представитель Североатлантического альянса обвинил Пекин в том, что Китай до сих пор «не осудил Россию» за проведение на территории Украины спецоперации.
Хэ Рулонг парировал тем, что в Китае смотрят на эти события с исторической стороны, и мир должен «понять первопричину» происходящего.
Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, в США встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.
Так, например, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.