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Bloomberg: посол КНР и глава военного комитета НАТО поспорили из-за ситуации на Украине

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В ходе ассамблеи «Полярный круг» разразился дипломатический конфликт между послом Китая в Исландии Хэ Рулонгом и председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, который обвинил Китай в том, что там не разделяют взглядов альянса на ситуацию на Украине.

«Китай не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», — цитирует Bloomberg западного военачальника.

Китайский дипломат назвал соответствующее заявление высокомерным. 

В ответ представитель Североатлантического альянса обвинил Пекин в том, что Китай до сих пор «не осудил Россию» за проведение на территории Украины спецоперации.

Хэ Рулонг парировал тем, что в Китае смотрят на эти события с исторической стороны, и мир должен «понять первопричину» происходящего.

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, в США встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.

Так, например, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

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