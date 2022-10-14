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Рябков: вовлечение США в конфликт на Украине повышает риск столкновения ядерных держав

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Чем больше Соединённые Штаты вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооружённое столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — цитирует его РИА Новости.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в США серьёзно относятся к предупреждениям России по украинской тематике, однако намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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