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В США заявили, что серьёзно воспринимают предупреждения России по теме Украины

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В США серьёзно относятся к предупреждениям России по украинской тематике, однако намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США заявили, что серьёзно воспринимают предупреждения России по теме Украины
  • AP

Он отметил, что в свете проведения спецоперации в Вашингтоне стремились избежать прямого конфликта между ядерными державами.

«И спустя семь месяцев мы по-прежнему руководствуемся этими целями. В то же время легко вспомнить, каким острым был риск эскалации в течение конфликта», — цитирует Салливана ТАСС.

По словам политика, в Вашингтоне «серьёзно воспринимают угрозы», якобы поступающие со стороны российского руководства «по отношению к Украине и мировому сообществу».

«Мы продолжим поддерживать Украину сколько потребуется», — заключил он.

На прошлой неделе исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки. Средства были направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

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