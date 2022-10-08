МВФ одобрил выделение $1,3 млрд на оказание финансовой поддержки Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки.

Об это говорится на сайте организации.

Согласно тексту документа, средства будут направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.

В частности, как уточняется, средства будут выделены для поддержания украинского платёжного баланса в продовольственной сфере.

14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов.