МВФ одобрил выделение $1,3 млрд на оказание финансовой поддержки Украине
Об это говорится на сайте организации.
Согласно тексту документа, средства будут направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.
В частности, как уточняется, средства будут выделены для поддержания украинского платёжного баланса в продовольственной сфере.
14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов.