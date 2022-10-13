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Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью Анкары скорейшее достижение перемирия на Украине.
Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине
  • Gettyimages.ru

В ходе саммита в Астане турецкий лидер напомнил о достижении соглашения по вывозу зерна из портов Украины и обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле допускают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

Эрдоган заявлял, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше продолжения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 снова объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

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