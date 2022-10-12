В Кремле допустили, что Эрдоган изложит Путину инициативы по урегулированию конфликта на Украине

В Кремле допускают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что будет важная встреча, к которой «будет приковано особое внимание со стороны прессы».

«Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции — Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной», — сказал советник.

По его мнению, можно ожидать, что Эрдоган изложит те предложения, «которые сейчас множатся в СМИ».

«Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это всё пока что не более, чем сообщения в прессе», — добавил Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.

О том, что Анкара планирует усадить Россию и страны Запада за стол переговоров, ранее писал колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.

Как заявил Эрдоган, установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

11 октября украинский президент Владимир Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.