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Milliyet: Турция планирует усадить Россию и страны Запада за стол переговоров

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Турция планирует организовать переговоры между Россией и четырьмя крупнейшими странами Запада: США, Францией, Германией и Великобританией, пишет колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.
Milliyet: Турция планирует усадить Россию и страны Запада за стол переговоров
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«На данный момент Турция планирует посадить за один стол с Россией четыре крупнейшие страны Запада: США, Францию, Германию и Англию. Этот план ещё не был доведён до всех западных столиц, но был передан в Соединённые Штаты по частным каналам», — говорится в статье.

Первоначально в Вашингтоне прозвучали «позитивные комментарии» по этому поводу, пишет журналист.

«Их вопрос только в том, можно ли связаться с Россией для такого диалога. Турция, накопившая большой опыт в челночной дипломатии, однозначно отвечает утвердительно», — отмечает Шендир.

Как ранее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

Он также отметил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня.

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