Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня
- РИА Новости
Отмечается, что Путин в ходе телефонных переговоров поблагодарил Эрдогана за посредничество по ситуации вокруг Украины.
«Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня», — приводит TRT Haber заявление Эрдогана.
Ранее канцелярия турецкого президента сообщила, что Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.