Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения и заявил, что рассчитывает на очную встречу в ближайшие три-четыре дня.

Отмечается, что Путин в ходе телефонных переговоров поблагодарил Эрдогана за посредничество по ситуации вокруг Украины.

«Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня», — приводит TRT Haber заявление Эрдогана.

Ранее канцелярия турецкого президента сообщила, что Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.