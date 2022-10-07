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Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения и заявил, что рассчитывает на очную встречу в ближайшие три-четыре дня.
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня
  • РИА Новости

Отмечается, что Путин в ходе телефонных переговоров поблагодарил Эрдогана за посредничество по ситуации вокруг Украины.

«Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня», — приводит TRT Haber заявление Эрдогана.

Ранее канцелярия турецкого президента сообщила, что Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

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