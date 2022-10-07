Путин и Эрдоган обсудили Украину и двусторонние отношения в ходе телефонных переговоров

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента, во время разговора президенты обсудили вопросы, касающиеся улучшения отношений между Турцией и Россией.

Кроме того, говоря о событиях на Украине, Эрдоган подтвердил, что Анкара готова приложить усилия, чтобы решить украинский вопрос «на благо всех сторон».

Ранее Эрдоган заявил, что является единственным лидером, который может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент