Эрдоган назвал себя единственным способным вести диалог с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является единственным лидером, который может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Праге.

«Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с Путиным, так и с Зеленским», — приводит его слова ТАСС.

Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.