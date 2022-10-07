Эрдоган назвал себя единственным способным вести диалог с Путиным и Зеленским
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Праге.
«Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с Путиным, так и с Зеленским», — приводит его слова ТАСС.
Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября.
30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.