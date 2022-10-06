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Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в пятницу, 7 октября, переговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября
  • РИА Новости

«Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, чтобы обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Праге.

Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в планы Путина входит телефонный разговор с турецким коллегой.

29 сентября президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, в том числе, обсудили ситуацию на Украине.

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