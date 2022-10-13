В СБ России заявили, что приём Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне

Вступление Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны», — заявил Венедиктов в интервью ТАСС.

По его словам, целью обсуждения этого вопроса является создание «информационного шума» и привлечение внимания к Украине «в очередной раз».

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.