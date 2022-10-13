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Guardian: Боррель раскритиковал дипломатов ЕС из-за ситуации на Украине

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подверг своих коллег критике за то, что они не предвидели начало спецоперации России на Украине, сообщает газета The Guardian.

«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомлённым человеком в мире», — заявил Боррель.

Он также призвал дипломатический корпус активнее реагировать на развитие конфликта.

Ранее Боррель в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде заявил, что НАТО могла не выполнить часть обещаний, данных России.

Он отметил, что «это возможно, это история».

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