Guardian: Боррель раскритиковал дипломатов ЕС из-за ситуации на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подверг своих коллег критике за то, что они не предвидели начало спецоперации России на Украине, сообщает газета The Guardian.

«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомлённым человеком в мире», — заявил Боррель.

Он также призвал дипломатический корпус активнее реагировать на развитие конфликта.

Ранее Боррель в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде заявил, что НАТО могла не выполнить часть обещаний, данных России.

Он отметил, что «это возможно, это история».