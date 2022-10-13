Guardian: Боррель раскритиковал дипломатов ЕС из-за ситуации на Украине
«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомлённым человеком в мире», — заявил Боррель.
Он также призвал дипломатический корпус активнее реагировать на развитие конфликта.
Ранее Боррель в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде заявил, что НАТО могла не выполнить часть обещаний, данных России.
Он отметил, что «это возможно, это история».