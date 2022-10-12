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Захарова назвала заявление Борреля о НАТО признанием Запада в предательстве и обмане

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Слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Североатлантический альянс мог не выполнить часть обещаний, потому что «это история», говорят о признании Запада в предательстве и обмане. Такое мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала заявление Борреля о НАТО признанием Запада в предательстве и обмане
  • РИА Новости

«Историческое признание прозвучало. Запад открыто заявил о своём предательстве и обмане. Цинично натовцы подвели черту, которая зафиксировала давно образовавшийся водораздел, отделяющий их от порядочных людей», — написала она в Telegram.

Боррель в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде заявил, что НАТО могла не выполнить часть обещаний, данных России.

Он отметил, что «это возможно, это история».

В августе экс-глава МИД Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван выразил мнение, что США сами спровоцировали начало спецоперации на Украине, проигнорировав слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что российская сторона «на веру обещания» Запада больше принимать не будет.

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