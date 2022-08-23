военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-глава МИД Чехии: спецоперацию на Украине спровоцировали США

Короткая ссылка
США сами спровоцировали начало спецоперации на Украине, проигнорировав слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, заявил экс-глава МИД Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum.

Он отметил отсутствие реакции со стороны Вашингтона на публичное выступление Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение... Вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», — заявил Каван.

Дипломат напомнил, что американский лидер Джо Байден пообещал принять Украину в состав альянса ещё в декабре прошлого года, однако этот сценарий отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Путин несколько раз предупреждал... что если речь всерьёз пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», — подчеркнул Каван.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нём эскалации на Украине не случилось бы благодаря договорённостям.

Он также выразил мнение, что действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить