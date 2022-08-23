Экс-глава МИД Чехии: спецоперацию на Украине спровоцировали США

США сами спровоцировали начало спецоперации на Украине, проигнорировав слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, заявил экс-глава МИД Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum.

Он отметил отсутствие реакции со стороны Вашингтона на публичное выступление Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение... Вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», — заявил Каван.

Дипломат напомнил, что американский лидер Джо Байден пообещал принять Украину в состав альянса ещё в декабре прошлого года, однако этот сценарий отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Путин несколько раз предупреждал... что если речь всерьёз пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», — подчеркнул Каван.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нём эскалации на Украине не случилось бы благодаря договорённостям.

Он также выразил мнение, что действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну.