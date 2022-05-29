Лавров заявил об отсутствии у России веры в обещания Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что российская сторона «на веру обещания» Запада больше принимать не будет.

«Если мы заинтересованы в справедливости на Земле и чтобы то, под чем подписались все наши президенты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, реализовывалось на практике, — а именно что безопасность должна быть только равной и неделимой и никто не должен укреплять свою безопасность за счёт интересов других, — то нужно, конечно же, разговаривать», — отметил он.

Вместе с этим Лавров добавил, что больше Россия пустым обещаниям Запада верить не собирается.

«После этих всех событий, которые показали истинное намерение Запада по отношению к России, мы будем разговаривать несколько с иных позиций, и на веру обещания принимать уже не получится», — подчеркнул он.

В мае бывший президент США Джордж Буш — младший заявил, что обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.

В феврале немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.