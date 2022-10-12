Боррель допустил, что НАТО могло не выполнить часть данных России обещаний

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Североатлантический альянс мог не выполнить часть обещаний, данных России.

Об этом он заявил в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

По словам Борреля, некоторые из его знакомых и друзей оправдывают действия Москвы тем, что НАТО не сдержало своих обещаний.

«Это возможно. Это история», — цитирует его ТАСС.

Боррель также признал, что у него нет точных сроков о том, сколько может продлиться единство Евросоюза в плане санкций против России.

Ранее глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что альянс начал планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад».

Главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.