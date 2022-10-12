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Боррель допустил, что НАТО могло не выполнить часть данных России обещаний

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Североатлантический альянс мог не выполнить часть обещаний, данных России.

Об этом он заявил в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

По словам Борреля, некоторые из его знакомых и друзей оправдывают действия Москвы тем, что НАТО не сдержало своих обещаний.

«Это возможно. Это история», — цитирует его ТАСС.

Боррель также признал, что у него нет точных сроков о том, сколько может продлиться единство Евросоюза в плане санкций против России.

Ранее глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что альянс начал планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад».

Главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.

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