TAC: расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине
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«Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию», — говорится в заявлении.
Бьюкенен добавил, что Западу стоит вкладывать «как можно больше времени и энергии», чтобы закончить конфликт, вместо того чтобы пытаться «победить и унизить» Россию.
Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что появление военных НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны.