В НАТО признались, что начали планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад»
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам встречи начальников генштабов НАТО, которую транслировала онлайн пресс-служба альянса.
«Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о развёртывании в приграничных с Россией странах боевых групп бригадного уровня.
Ранее главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.