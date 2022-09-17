В НАТО признались, что начали планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад»

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что альянс начал планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад».

Об этом он сказал по итогам встречи начальников генштабов НАТО, которую транслировала онлайн пресс-служба альянса.

«Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что речь идёт о развёртывании в приграничных с Россией странах боевых групп бригадного уровня.

Ранее главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.