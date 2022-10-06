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Песков высказался о противоречивости заявлений главы дипломатии ЕС Борреля

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о противоречивости заявлений главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Песков высказался о противоречивости заявлений главы дипломатии ЕС Борреля
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp von Ditfurth/picture alliance

Песков отметил, что Боррель настолько противоречив в своих высказываниях, «насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своей риторике».

Он добавил, что в Кремле с сожалением констатируют это.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада не держат своего слова.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Запад боится честного разговора с Россией.

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