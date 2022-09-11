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Лавров заявил, что Запад боится честного разговора с Россией

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Запад боится честного разговора с Россией. Такое мнение в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выразил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Запад боится честного разговора с Россией
  • РИА Новости

В качестве подтверждения Лавров привёл попытки западных стран ограничить участие российских делегаций в международных дискуссиях, в том числе в органах ООН.

«Это отражение боязни честного разговора. Потому что те аргументы, которые есть у нас, — они неоспоримы. А то, что предъявляет Запад, — очевидное лукавство», — заявил он.

Лавров сообщил, что российской делегации до сих пор не выдали визы для участия в Генеральной ассамблее ООН.

«Я сказал своим коллегам: не надо больше им напоминать. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН», — отметил он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.

Заместитель официального представителя Генсека международной организации Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.

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