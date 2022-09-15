Путин заявил, что страны Запада не держат своего слова
Западные страны — хозяева своего слова, то дают, то забирают, заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова своего иранского коллеги Ибрахима Раиси о неспособности ЕС выполнять обещания и недоговороспособности США.
«Они хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», — цитирует его РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Запад боится честного разговора с Россией.
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