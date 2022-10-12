В ООН сообщили об отсутствии прогресса в вопросе отправки миссии организации в Еленовку

Прогресса в вопросе отправки миссии по расследованию ООН фактов обстрела СИЗО в Еленовке пока нет, заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет. И не потому, что мы не прилагаем усилий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Как отметили в Минобороны, целью обстрела была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.

Ранее Дюжаррик сообщил, что ООН не может отправить группу экспертов по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке без гарантий безопасности для сотрудников.